ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская группировка «Центр» нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в районах семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 520 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины “Казак”, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия», — добавили в МО РФ.