ВСУ потеряли более 520 военнослужащих в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины “Казак”, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия», — добавили в МО РФ.