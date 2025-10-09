Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка и Купянск в Харьковской области, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман в ДНР.
«Потери противника составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.