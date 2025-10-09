Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

«Потери противника составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.