Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка и Купянск в Харьковской области, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман в ДНР.

«Потери противника составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.