Бойцы «Востока» улучшили позиции в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 325 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Вербовое, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области.

«Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.