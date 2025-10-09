В Омске прокуратура восстановила права более 100 семей участников СВО

Как было установлено в суде, за помощью в надзорный орган неоднократно обращались родные бойцов, которым отказывали в предоставлении мер социальной поддержки. Основанием для отказа было отсутствие у военнослужащих регистрации или места жительства на территории Омской области. При этом нередко омичи уходили в зону спецоперации из других регионов, а их семьи постоянно проживали в Прииртышье. Дети бойцов «без прописки» были лишены права на бесплатное питание в школах, бесплатное посещение детских садов, санаторно-курортное лечение и другие меры поддержки.
Прокуратура Омской области провела проверку законодательства, регулирующего оказание мер социальной поддержки военнослужащих. Как выяснилось, при принятии решений об отказе в льготах, чиновники не учитывали фактическое проживание и наличие регистрации в регионе членов их семей. В результате более ста омских семей не получали положенные им согласно федеральному законодательству льготы.
«В связи с наличием дискриминационного характера отдельных положений Указа Губернатора Омской области от 03.08.2023 № 181, заместитель прокурора области обратился в суд с административным иском об оспаривании указанного нормативно-правового акта в части», — подтвердила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Омский областной суд встал на строну семей участников спецоперации. Оспариваемые нормы были признаны не действующими. После внесения изменений в Указ губернатора, родные бойцов «без прописки» получат право на меры поддержки.