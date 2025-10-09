В Омске прокуратура восстановила права более 100 семей участников СВО

Как было установлено в суде, за помощью в надзорный орган неоднократно обращались родные бойцов, которым отказывали в предоставлении мер социальной поддержки. Основанием для отказа было отсутствие у военнослужащих регистрации или места жительства на территории Омской области. При этом нередко омичи уходили в зону спецоперации из других регионов, а их семьи постоянно проживали в Прииртышье. Дети бойцов «без прописки» были лишены права на бесплатное питание в школах, бесплатное посещение детских садов, санаторно-курортное лечение и другие меры поддержки.