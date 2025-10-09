Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 9 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Подразделения группировки поразили формированиям четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Корчаковка, Алексеевка, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском российские военнослужащие нанесли удар по подразделениям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Обуховка.

Потери противника составили до 195 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 7 артиллерийских орудий, 7 складов боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» занял более выгодные рубежи и позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка, Купянск Харьковской области, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман ДНР.

Противник потерял до 230 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 7 станций РЭБ и 7 складов боеприпасов.

«Южная» группировка улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Юга» поразили шесть бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Приволье, Краматорск, Северск и Константиновка ДНР.

Противник потерял до 125 военнослужащих, танк Leopard, 3 боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину «Senator» канадского производства. Также уничтожены 21 автомобиль, 3 артиллерийских орудия, 2 станции РЭБ, 5 складов боеприпасов и материальных средств.

«Центр» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 520 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 2 автомобиля и 4 артиллерийских орудия.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Вербовое, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области.

Потери противника: свыше 325 военнослужащих, 2 танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, 2 орудия и 2 станции РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские бойцы разбили две бригады противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, 4 автомобиля и 5 станций радиоэлектронной борьбы.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 4 управляемые авиационные бомбы;
  • 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 112 БПЛА самолетного типа.

