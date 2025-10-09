Ричмонд
Контрактники СВО из Башкирии получат воинские звания без прохождения сборов

Соответствующая норма закона, принятая в Госдуме, заработает 10 октября.

Источник: Башинформ

С 10 октября этого года контрактникам СВО присвоение воинских званий будет проходить в упрощённом порядке. О новой норме закона сообщили в Госдуме.

Теперь гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ, воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов, говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в первую очередь должны быть обеспечены всем необходимым участники специальной военной операции.

Ранее Госдума разрешила присваивать контрактникам в запасе воинские звания без прохождения сборов. Соответствующие изменения в закон о военной службе депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем чтении в сентябре этого года.

