Контрактники СВО из Башкирии получат воинские звания без прохождения сборов

С 10 октября этого года контрактникам СВО присвоение воинских званий будет проходить в упрощённом порядке. О новой норме закона сообщили в Госдуме.
Теперь гражданам, пребывающим в запасе, исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ или войска национальной гвардии РФ, воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов, говорится в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в первую очередь должны быть обеспечены всем необходимым участники специальной военной операции.
Ранее Госдума разрешила присваивать контрактникам в запасе воинские звания без прохождения сборов. Соответствующие изменения в закон о военной службе депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем чтении в сентябре этого года.