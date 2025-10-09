Ричмонд
Слюсарь: Атака БПЛА отражена в Матвеево-Курганском районе

Атака БПЛА отражена в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, наши военные сбили три беспилотных летательных аппарата. Об инциденте стало известно около 13:20 9 октября.

«В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей», — написал Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Информации о пострадавших пока нет, сведения уточняются.

