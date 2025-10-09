После «Искандера» по бригаде ВСУ ударили ФАБ-3000 и показали это на видео

Ее военнослужащие поселились в двухэтажном здании административного вида на окраине села Вишневое Харьковской области. Но прожили солдаты там недолго — местное подполье передало сведения о пришедших на постой военных разведке ВС РФ, а прислать бригаде в гости трехтонную планирующую бомбу со спутниковым наведением оказалось и вовсе минутным делом.
ФАБ-3000 снесла постройку вместе с квартирантами. В качестве бонуса в ролик добавлено уничтожение пункта управления БПЛА 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Он находился в селе Богуславка той же Харьковской области, здесь поработала авиационная ракета Х-39.
154-я бригада ВСУ была создана в конце 2023 года и укомплектована старой бронетехникой со слабой защитой. В июле 2025 года в базу бригады у Чугуева прилетел «Искандер», уничтожив более 40 боевиков.
Ранее в четверг появилось видео удара ФАБ-3000 по подземному укрытию ВСУ у Купянска.