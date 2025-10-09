Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области

РСЧС предупредила о беспилотной опасности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Днем в четверг, 9 октября, по всей территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом проинформировали в рассылке РСЧС.

— Рекомендовано проследовать в подвальные помещения или в помещения без окон, — сказано в сообщении.

Напомним, что в ночь на четверг в Ростовской области отразили воздушную атаку. Дроны сбили в Родионово-Несветайском районе. В результате падения БПЛА во двор частного дома было повреждено остекление, входная дверь и фасад здания.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше