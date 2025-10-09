Ричмонд
Пикап ВСУ перевернулся, пытаясь уклониться от дрона

Бойцы ударного отряда «Ирландцы» бригады беспилотной авиации «Гром Каскад» показали, как уничтожают различный автомобильный транспорт формирований киевского режима на покровском участке линии боевого соприкосновения.

Управляемые по оптоволокну беспилотники-камикадзе атакуют цели, уже находясь в воздухе или из засад, устроенных непосредственно на проезжей части. Завидев приближающуюся машину, оператор дрона поднимает его в воздух, а далее следует удар.

Судя по размещенному в официальном телеграм-канале подразделения видео, вэсэушники лишились пикапов Mitsubishi, Ford, фургона и бронеавтомобиля, который попытались защитить экранами, но это не помогло. Их водители и пассажиры порой успевают выскочить из салона, но многим это сделать не удается.

Иногда, чтобы увернуться от БПЛА, водители пытаются интенсивно маневрировать, и часто это приводит к опрокидыванию, как показано в ролике. В итоге иномарки добивают, превращая в обгорелые остовы.

