Пикап ВСУ перевернулся, пытаясь уклониться от дрона

Управляемые по оптоволокну беспилотники-камикадзе атакуют цели, уже находясь в воздухе или из засад, устроенных непосредственно на проезжей части. Завидев приближающуюся машину, оператор дрона поднимает его в воздух, а далее следует удар.
Судя по размещенному в официальном телеграм-канале подразделения видео, вэсэушники лишились пикапов Mitsubishi, Ford, фургона и бронеавтомобиля, который попытались защитить экранами, но это не помогло. Их водители и пассажиры порой успевают выскочить из салона, но многим это сделать не удается.
Иногда, чтобы увернуться от БПЛА, водители пытаются интенсивно маневрировать, и часто это приводит к опрокидыванию, как показано в ролике. В итоге иномарки добивают, превращая в обгорелые остовы.