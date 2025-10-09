Выкопанные для солдат ВСУ могилы в Днепропетровске
«Выкопали сотни могил для погибших солдат — уже третий участок за этот год. Вот эти все появились с начала сентября — для убитых у Покровска. Такого по телевизору не покажут», — рассказал автор видео.
Могилы выкопаны экскаватором. Общие потери ВСУ в Красноармейске исчисляются тысячами человек, уточнил «Военный обозреватель».
Также стало известно количество украинских солдат, уничтоженных в попытках переломить ситуацию в Купянске — здесь потери превысили 2,5 тысячи солдат и офицеров.