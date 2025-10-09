Появилось видео поражения лодки с боевиками ВСУ

ВСУ оставалось сравнительно немного до берега, когда их догнал запущенный беспилотник-камикадзе. Судя по всему, из-за звука работающего подвесного мотора военнослужащие противника просто не услышали, что к ним подлетает наш БПЛА. Взрыв произошел прямо посреди солдат противника.
В результате плавсредство, в котором находилось пять пехотинцев, пошло ко дну, увеличив списки потерь лодок и катеров противника, а также тех, кто безуспешно пытался пересечь водную преграду ради выполнения очередной безумной прихоти своего командования.