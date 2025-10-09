Ричмонд
Появилось видео поражения лодки с боевиками ВСУ

Российские операторы беспилотников сорвали высадку группы боевиков формирований киевского режима, которые собирались в темное время суток форсировать Днепр на моторной лодке. Как дальше развивались события, показано в Telegram-канале 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Поражение лодки с боевиками ВСУ
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

ВСУ оставалось сравнительно немного до берега, когда их догнал запущенный беспилотник-камикадзе. Судя по всему, из-за звука работающего подвесного мотора военнослужащие противника просто не услышали, что к ним подлетает наш БПЛА. Взрыв произошел прямо посреди солдат противника.

В результате плавсредство, в котором находилось пять пехотинцев, пошло ко дну, увеличив списки потерь лодок и катеров противника, а также тех, кто безуспешно пытался пересечь водную преграду ради выполнения очередной безумной прихоти своего командования.

