ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса

«При отступлении подразделений ВСУ около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван», — отметили в ведомстве.
Из-за взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок.
Там уточнили, что украинские боевики заранее заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 километра восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР. Такими действиями противник стремился снизить темпы наступления Вооруженных сил России.
Среди российских военнослужащих никто не пострадал.
Это не первая атака ВСУ на аммиакопровод. В июне 2023-го украинская диверсионная группа подорвала участок объекта в Харьковской области. Тогда пресс-служба ПАО «Трансаммиак» — оператора российской части аммиакопровода — сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии и под постоянным контролем.
Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х, первую очередь ввели в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали около 2,5 миллиона тонн сырья. Разблокирование аммиакопровода было одним из требований России в рамках выполнения зерновой сделки.