ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса

Это не первая атака ВСУ на аммиакопровод. В июне 2023-го украинская диверсионная группа подорвала участок объекта в Харьковской области. Тогда пресс-служба ПАО «Трансаммиак» — оператора российской части аммиакопровода — сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии и под постоянным контролем.