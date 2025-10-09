Ричмонд
ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские военные взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, сообщили в Минобороны России.

«При отступлении подразделений ВСУ около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван», — отметили в ведомстве.

Из-за взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок.

Там уточнили, что украинские боевики заранее заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в 2,5 километра восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР. Такими действиями противник стремился снизить темпы наступления Вооруженных сил России.

Среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Это не первая атака ВСУ на аммиакопровод. В июне 2023-го украинская диверсионная группа подорвала участок объекта в Харьковской области. Тогда пресс-служба ПАО «Трансаммиак» — оператора российской части аммиакопровода — сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии и под постоянным контролем.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса построили в конце 1970-х, первую очередь ввели в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали около 2,5 миллиона тонн сырья. Разблокирование аммиакопровода было одним из требований России в рамках выполнения зерновой сделки.