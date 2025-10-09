Трамп заявил, что подпишет в Египте договоренность об урегулировании в Газе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о намерении подписать соглашение по урегулированию ситуации в Газе в ходе его планируемого визита в Египет, который предположительно состоится в воскресенье, 12 октября 2025 года.
«Мы отправимся в Египет, у нас будет дополнительное подписание в моем присутствии, официальное», — объявил Трамп на заседание кабинета министров в Белом доме.
Напомним, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного плана в Египте. Первый этап предусматривает освобождение заложников и вывод израильских войск из сектора Газа. ХАМАС подтвердил прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и обмен заложников на заключенных. Организация призвала страны помочь Израилю выполнить обязательства и не допускать задержек, а также заявила о сохранении прав палестинского народа.
Ранее KP.RU сообщил, что израильские войска, якобы, должны покинуть сектор Газа в течение 24 часов после заключения и подписания (первого, 9 октября) соглашения с ХАМАС.