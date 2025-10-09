Трамп заявил, что подпишет в Египте договоренность об урегулировании в Газе

Напомним, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного плана в Египте. Первый этап предусматривает освобождение заложников и вывод израильских войск из сектора Газа. ХАМАС подтвердил прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и обмен заложников на заключенных. Организация призвала страны помочь Израилю выполнить обязательства и не допускать задержек, а также заявила о сохранении прав палестинского народа.