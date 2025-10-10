Ричмонд
В Севастополе простились с гвардии старшим сержантом, погибшим в Курской области

В Севастополе простились с погибшим в Курской области военнослужащим.

Источник: пресс-служба правительства Севастополя

В четверг, 9 октября, в Севастополе простились с гвардии старшим сержантом Игорем Криворотовым, погибшим в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Криворотов родился и вырос в Саратовской области. Он отучился в школе, а затем поступил в ПТУ. Далее уроженца Поволжья призвали на службу. После демобилизации Криворотов заключил контракт с Минобороны. Он служил в бригаде морской пехоты Черноморского флота.

«С первого дня специальной военной операции Игорь Валерьевич сражался на наиболее трудных участках фронта, где выполняли задачи наши морпехи», — рассказал Развожаев.

В зоне СВО боец был заместителем командира взвода, гвардии старшим сержантом. Ему были присвоены различные награды. Боец погиб в Курской области.

«Вечная память воину», — написал Развожаев.