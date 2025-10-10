В Севастополе простились с гвардии старшим сержантом, погибшим в Курской области

Криворотов родился и вырос в Саратовской области. Он отучился в школе, а затем поступил в ПТУ. Далее уроженца Поволжья призвали на службу. После демобилизации Криворотов заключил контракт с Минобороны. Он служил в бригаде морской пехоты Черноморского флота.