DN: ВМС США используют для ремонта техники запчасти со списанных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США вынуждены использовать детали со списанной техники для ремонта из-за проблем с системой закупок, пишет портал Defense News, ссылаясь на доклад Счетной палаты США (GAO).
«ВМС США используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания», — говорится в сообщении.
В докладе утверждается, что такая ситуация сложилась из-за сбоев в системе закупок запчастей, что значительно увеличивает сроки обслуживания и ремонта. В случае задержек с ремонтом ВМС поддерживают свою боеготовность, приспосабливая детали со своих собственных самолетов и подводных лодок.
По мнению экспертов GAO, такая практика «затыкания дыр» может спровоцировать рост затрат на техобслуживание, увеличение рабочей нагрузки и снижение эксплуатационной готовности техники.
Ранее источники сообщили, что Пентагон официально утвердил проект нового истребителя для военно-морского флота США. Новый самолет заменит палубные F/A-18E/F Super Hornet, находящиеся на вооружении с 1990-х годов.