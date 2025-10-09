Украинские вооруженные формирования совершили диверсию на ответвлении аммиакопровода «Тольятти — Одесса», расположенного на территории Донецкой Народной Республики, пытаясь замедлить продвижение российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Русин Яр. По данным ведомства, вооруженные силы Украины заминировали участок трубопровода, находящийся примерно в 2,5 километрах восточнее села, и осуществили подрыв в дневное время 9 октября.
«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13.05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок. Пострадавших среди российских военнослужащих нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что действия Киева носили преднамеренный характер и были направлены на создание угрозы для продвижения российских войск, а также на дестабилизацию ситуации в зоне боевых действий. Минобороны добавило, что оперативные службы контролируют ситуацию на месте происшествия, принимаются меры по локализации выброса аммиака и обеспечению безопасности окружающего населения.
Напомним, Россия также продолжает обнаруживать на территории Украины разветвленную сеть лабораторий, предназначенных для массового производства токсичных химических веществ. Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил, что ситуация вокруг применения химоружия Киевом вызывает серьезную обеспокоенность.
Также KP.RU писал, что российские вооруженные силы продолжают вести боевые действия против украинских националистов и постепенно продвигаются вперед. В ходе операций подразделения группировок «Южная» и «Запад» освободили в ДНР населенные пункты Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск Малый. Одновременно силы группировки «Восток» вытеснили противника из Днепропетровских сел Степовое и Вербовое.