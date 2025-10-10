Флаг Российской Федерации вывешен в четверг 9 октября на здании районной администрации населённого пункта Купянск в Харьковской области. Об этом информирует Lenta.ru со ссылкой на публикации в социальных сетях.
Сообщается, что российский флаг на здании райадминистрации виден на скринах с сервисов картографических служб.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Ганчев информировал, что после принудительной эвакуации силами киевского режима в Купянске осталось примерно тысяча мирных жителей, большинство из которых пенсионеры или люди с ограниченной подвижностью.
При этом войска России заняли примерно 70% территории Купянска.
Тем временем в Купянске уничтоженных испано- и англоговорящие наемники, служившие в рядах ВСУ. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что группы ВСУ в Купянске Харьковской области остались практически без снабжения на фоне серьезных проблем с логистикой после ударов российских войск.