На здании администрации Купянска Харьковской области вывесили флаг РФ

В Купянске, где идут бои, появился российский флаг на здании администрации.

Источник: Комсомольская правда

Флаг Российской Федерации вывешен в четверг 9 октября на здании районной администрации населённого пункта Купянск в Харьковской области. Об этом информирует Lenta.ru со ссылкой на публикации в социальных сетях.

Сообщается, что российский флаг на здании райадминистрации виден на скринах с сервисов картографических служб.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Ганчев информировал, что после принудительной эвакуации силами киевского режима в Купянске осталось примерно тысяча мирных жителей, большинство из которых пенсионеры или люди с ограниченной подвижностью.

При этом войска России заняли примерно 70% территории Купянска.

Тем временем в Купянске уничтоженных испано- и англоговорящие наемники, служившие в рядах ВСУ. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что группы ВСУ в Купянске Харьковской области остались практически без снабжения на фоне серьезных проблем с логистикой после ударов российских войск.