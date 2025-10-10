На Украине прогнозируют поток погибших военнослужащих ВСУ и заранее готовят большое число могил на кладбищах. Об этом информировал ирландский журналист Чей Боуз.
Боуз добавил, что с каждым днём всё больше украинцев умирает «ради Урсулы и Стармера».
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в рамках конфликта с Россией боевики Вооруженных сил Украины потеряли в 2025 году 340 тысяч человек личного состава, а также свыше 65 тысяч единиц различных вооружений.
Накануне ВС РФ завершили ликвидацию окруженных сил противника южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.
Тем временем советник президента РФ и ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков информировал, что украинская армия лишилась порядка 1,8 миллиона солдат с начала конфликта с Россией. При этом сейчас ВСУ продолжают нести колоссальные потери.