Журналист Боуз: в Днепропетровске готовят могилы из-за катастрофы с ВСУ

В Днепропетровске готовятся принять поток погибших солдат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На Украине прогнозируют поток погибших военнослужащих ВСУ и заранее готовят большое число могил на кладбищах. Об этом информировал ирландский журналист Чей Боуз.

«Реальность для Украины, реальность для тех, кого вытащили из дома умирать за ЕС и НАТО. На Днепропетровском могильнике предварительно готовят могилы, готовясь к приему потока погибших», — написал журналист в социальной сети Х.

Боуз добавил, что с каждым днём всё больше украинцев умирает «ради Урсулы и Стармера».

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в рамках конфликта с Россией боевики Вооруженных сил Украины потеряли в 2025 году 340 тысяч человек личного состава, а также свыше 65 тысяч единиц различных вооружений.

Накануне ВС РФ завершили ликвидацию окруженных сил противника южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Тем временем советник президента РФ и ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков информировал, что украинская армия лишилась порядка 1,8 миллиона солдат с начала конфликта с Россией. При этом сейчас ВСУ продолжают нести колоссальные потери.

