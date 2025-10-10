В Киеве третий раз за ночь произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве три раза за ночь прозвучали взрывы. Это произошло на фоне воздушной тревоги, информируют украинские СМИ. В частности, издание «Зеркало недели» сообщает, что в различных районах украинской столицы возникли проблемы с водоснабжением и электричеством.