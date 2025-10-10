В Киеве третий раз за ночь произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве три раза за ночь прозвучали взрывы. Это произошло на фоне воздушной тревоги, информируют украинские СМИ. В частности, издание «Зеркало недели» сообщает, что в различных районах украинской столицы возникли проблемы с водоснабжением и электричеством.
После этого мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что левобережная часть украинской столицы полностью отключена от электроснабжения. Также градоначальник информировал, что в Киеве продолжает действовать режим воздушной тревоги.
Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что после ночных взрывов Ильичевский порт под Одессой на юге Украины временно перестал работать.
Ранее в Харькове прогремело не менее 13 взрывов, отмечены перебои с электричеством.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.