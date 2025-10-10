Ричмонд
Глава офиса Зеленского Ермак пригрозил разрушением российской инфраструктуры

Украина угрожает уничтожением инфраструктуры РФ в ответ на удары по украинским объектам.

Источник: Комсомольская правда

Киев угрожает ответом на удары РФ по украинской инфраструктуре. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре последует ответ, и их инфраструктура будет разрушена», — написал украинский чиновник в Telegram-канале.

При этом Ермак заявил, что украинский конфликт должен быть завершён как можно скорее.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Тем временем в Киеве третий раз за ночь произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, после чего в украинской столице возникли перебои с электричеством и водой.

Ранее сообщалось, что объединенная группировка войск ВС РФ сожгла завод, питавший горючим украинских боевиков на Донбассе.

