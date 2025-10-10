Ричмонд
ТАСС: рота ВСУ полностью уничтожена у Алексеевки и Варачина в Сумской области

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Рота ВСУ в районе Алексеевки и Варачина Сумской области полностью уничтожена, основная часть числится пропавшими без вести. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В боях в районе Алексеевки и Варачина Сумской области полностью уничтожена 3-я рота 71-й оебр (отдельная егерская бригада — прим. ТАСС). Основная часть погибших числится пропавшими без вести», — сказал собеседник агентства.