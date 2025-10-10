Солдаты ВСУ накрывались телами сослуживцев от российских дронов

Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, которые прятались в трубе под асфальтом, прикрываясь телами убитых сослуживцев. Это произошло на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на командира расчёта БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».
По информации Давы, в трубе прятались четыре военнослужащих ВСУ, при этом российские бойцы направили на их поражение дроны.
«Один из них залетел прямо в трубу рикошетом и взорвался внутри. Противник был достаточно быстро подавлен. И в конце те, кто выжил, они уже просто закрывались телами, пытались заложить вход телами тех, кто погиб. В итоге все были уничтожены», — рассказал Дава агентству.
Тем временем на здании администрации Купянска Харьковской области, где идут бои, вывесили флаг РФ.
Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации уже смогли занять примерно 70% территории Купянска в Харьковской области.