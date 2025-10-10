Марочко: Сотня боевиков ВСУ попала в окружение в центре Купянска

По его словам, российские войска продолжают освобождение города в Харьковской области. Они уже освободили вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный, также зачищен участок по улице Защитников Отечества и заняли Автотранспортный колледж.