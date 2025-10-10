Около ста боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского попали в окружение в центре Купянска, в районе железнодорожной станции Купянск-Южный. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска продолжают освобождение города в Харьковской области. Они уже освободили вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный, также зачищен участок по улице Защитников Отечества и заняли Автотранспортный колледж.
Сейчас до ста боевиков ВСУ не могут выйти из района железнодорожной станции Купянск-Южный, выйти из окружения, добавил Марочко.
9 октября российские военные водрузили флаг Российской Федерации на здании районной администрации населённого пункта Купянск в Харьковской области. Российский стяг на здании райадминистрации виден на скринах с сервисов картографических служб.
Также сообщалось, что войска Российской Федерации уже смогли занять примерно 70% территории Купянска в Харьковской области.