Марочко: Сотня боевиков ВСУ попала в окружение в центре Купянска

Российские войска вытесняют ВСУ из Купянска.

Источник: Комсомольская правда

Около ста боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского попали в окружение в центре Купянска, в районе железнодорожной станции Купянск-Южный. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска продолжают освобождение города в Харьковской области. Они уже освободили вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный, также зачищен участок по улице Защитников Отечества и заняли Автотранспортный колледж.

Сейчас до ста боевиков ВСУ не могут выйти из района железнодорожной станции Купянск-Южный, выйти из окружения, добавил Марочко.

9 октября российские военные водрузили флаг Российской Федерации на здании районной администрации населённого пункта Купянск в Харьковской области. Российский стяг на здании райадминистрации виден на скринах с сервисов картографических служб.

Также сообщалось, что войска Российской Федерации уже смогли занять примерно 70% территории Купянска в Харьковской области.