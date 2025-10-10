Орден Мужества посмертно вручен военнослужащему из Иркутской области

Военнослужащий Андрей Безотечество получил Орден Мужества посмертно. Он прикрывал отход других бойцов, вступив в бой с превосходящими силами противника. После гибели военнослужащего при нём нашли личные вещи, среди которых были повреждённые нательный крестик и цепочка. Об этом сообщила заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.
«Мы все гордимся семьей Безотечество. Это пример патриотизма, достойного воспитания, верности истинным духовным ценностям, когда каждый на своем месте приближает Победу, понимая, принимая и поддерживая решение друг друга», — сказала Наталья Дикусарова.
Сын погибшего, Степан Безотечество, помогает в одном из военных госпиталей Иркутска. Другие добровольцы, работавшие со Степаном, сообщили, что поддерживали его, когда отец считался пропавшим без вести, а также после того, как его гибель была подтверждена.
Степану Безотечество вручили Орден Мужества, которым посмертно наградили его отца. Одновременно доброволец получил благодарственное письмо от сенатора от властей за помощь в госпитале.