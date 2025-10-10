Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о приближении завершения конфликта на Украине. В эфире YouTube-канала он выразил мнение, что боевые действия вступают в финальную стадию.
Джонсон отметил, что в европейских странах нарастает чувство отчаяния. По его словам, европейские элиты сделали крупную ставку на этот конфликт, и теперь ситуация развивается не в их пользу.
Экс-аналитик также высказал предположение о дальнейших действиях западных лидеров. Он считает, что руководство европейских стран может пойти на эскалацию конфликта, надеясь либо на победу над Россией, либо на возвращение Соединенных Штатов к активному участию в украинском кризисе.
