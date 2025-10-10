Ночная угроза налета БПЛА в Воронежской области продлилась более 6 часов

Утром 10 октября в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников, об этом в 5.34 сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Александр Гусев. Угроза налета продлилась более 6,5 часов, ее объявили накануне в 22.52. О происшествиях в связи с тревожным режимом не сообщается.
