Средства ПВО ночью сбили более 20 украинских дронов над территорией РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 23 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Источник: Газета.Ру

По данным ведомства, по 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа, подчеркивается в заявлении.

9 октября украинский БПЛА нанес удар по дому в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадала восьмилетняя девочка — у нее диагностировали минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Ребенка доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Здесь ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего пострадавшую транспортировали в детскую областную клиническую больницу.

5 октября населенный пункт Новожеланное в Донецкой народной республике подвергся атаке беспилотника ВСУ. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что пострадал мужчина 1950 года рождения. Он получил ранения средней степени тяжести.

