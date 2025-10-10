Уроженец Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Младший сержант Бвтор Галсанов родился 3 июня 1982 года в село Зуткулей Дульдургинского района Читинской области. С 2000 по 2002 годы проходил срочную службу в армии в Красноярском крае. После армии 2 года работал в Восточно-Сибирском УВД на транспорте.