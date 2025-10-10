Ричмонд
Уроженец Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Прощание с военнослужащим состоится в Улан-Удэ.

Источник: Reuters

1 февраля 2025 года при штурме населённого пункта Нелеповка в зоне СВО героически погиб Батор Галсанов из Нукутского района. С октября 2024 года мужчина принимал непосредственное участие в специальной военной операции, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.

Младший сержант Бвтор Галсанов родился 3 июня 1982 года в село Зуткулей Дульдургинского района Читинской области. С 2000 по 2002 годы проходил срочную службу в армии в Красноярском крае. После армии 2 года работал в Восточно-Сибирском УВД на транспорте.

С июня 2023 года служил по контракту в/ч 39995 Иркутск-45 в должности начальник радиостанции командно-штабной машины. Воспитывал троих сыновей вместе с супругой.