Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы уничтожили боевиков ВСУ в секретном туннеле под Константиновкой

Боец «Дава»: ВС РФ обнаружили подземный туннель длиной 700 метров.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные обнаружили подземный туннель длинной почти 700 метров. Его ВСУ вырыли чрез всю лесополосу на константиновском направлении ДНР и с беспилотников разглядеть его было сложно. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Дава».

Украинские боевики, обнаруженные в этом подземном переходе, были уничтожены.

«Если посадить в тоннель пулеметчика, то противник может сдерживать атаку достаточно долго. Плюс ВСУ по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться», — сказал командир, добавив, что с дрона его увидеть сложно, потому и украинские солдаты могли передвигаться скрытно.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, которые прятались в трубе под асфальтом, прикрываясь телами убитых сослуживцев. Это произошло на Купянском направлении.

Также в Минобороны России показали поражение систем связи, орудия и пункта управления беспилотниками ВСУ.