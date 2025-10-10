Российские бойцы уничтожили боевиков ВСУ в секретном туннеле под Константиновкой

«Если посадить в тоннель пулеметчика, то противник может сдерживать атаку достаточно долго. Плюс ВСУ по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться», — сказал командир, добавив, что с дрона его увидеть сложно, потому и украинские солдаты могли передвигаться скрытно.