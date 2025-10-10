Российские бойцы уничтожили боевиков ВСУ в секретном туннеле под Константиновкой

Российские военные обнаружили подземный туннель длинной почти 700 метров. Его ВСУ вырыли чрез всю лесополосу на константиновском направлении ДНР и с беспилотников разглядеть его было сложно. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Дава».
Украинские боевики, обнаруженные в этом подземном переходе, были уничтожены.
«Если посадить в тоннель пулеметчика, то противник может сдерживать атаку достаточно долго. Плюс ВСУ по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться», — сказал командир, добавив, что с дрона его увидеть сложно, потому и украинские солдаты могли передвигаться скрытно.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили группу солдат ВСУ, которые прятались в трубе под асфальтом, прикрываясь телами убитых сослуживцев. Это произошло на Купянском направлении.
Также в Минобороны России показали поражение систем связи, орудия и пункта управления беспилотниками ВСУ.