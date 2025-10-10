Силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 23 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. По данным военного ведомства, все воздушные цели были перехвачены и сбиты силами противовоздушной обороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется география перехватов. Над территорией Белгородской области было уничтожено 10 беспилотников, еще 10 БПЛА сбили над акваторией Черного моря. Над Брянской областью силы ПВО уничтожили три воздушных цели.
Тем временем российская армия освободила уже пять тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.