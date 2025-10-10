Молитвы и иконки в касках: Какие чудеса происходят с российскими бойцами на СВО

На передовой в зоне спецоперации часто происходят случаи, которые иначе как чудом не назвать. Некоторыми историями в беседе с «Лентой.ру» поделились полковые священники.
Например, российскому бойцу с позывным Яхта под Белогоровкой жизнь спас шеврон с изображенным на нем Спасом Нерукотворным.
«Снаряд лег рядом, и большой осколок попал в грудь, как раз в эту икону. Можно сказать, почти ничего не пробил. Большая дырка осталась на шевроне», — говорится в материале.
Другой участник СВО остался в живых только потому, что осколок боеприпаса угодил в нательный крестик и пробил его. В итоге российский боец получил только поверхностное ранение шеи.
А военный священник Сергей Мищенко вспомнил о бойце, попашем под минометный обстрел. Шансов выжить не было, но из обстрела солдат вышел с одной царапиной. Это чудо он связал с тем, что в каску вставил маленькую икону.
Вместе с тем, отец Филарет уверен, что часто в безвыходных ситуациях военные молятся. Тогда и операции проходят по плану, и сами военнослужащие остаются целы и невредимы.
Ранее военнослужащий в зоне специальной военной операции (СВО) чудом избежал серьезных ранений во время боя благодаря тому, что следовал многолетним семейным обычаям.
Кроме того, военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, что в названных в честь святых батальонах нет тяжелых потерь.