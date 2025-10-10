Над Черным морем за ночь уничтожили 10 беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины на территории страны с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны РФ информирует, что за минувшую ночь были нейтрализованы 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 10 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря.
