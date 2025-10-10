Марочко: ВС России за сутки продвинулись у Северска в ДНР и взяли часть водоема

За прошедшие сутки российская армия серьезно продвинулась у Северска в Донецкой Народной Республике. Освобождена большая часть водоема Поселковый. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, на данный момент подразделения российской армии продолжают расширять зону контроля в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, ВСУ продолжают терпеть поражения и отступать.
«За истекшие сутки в ходе продвижения наших войск восточнее населенного пункта Дроновка — в районе ж/д станции 444-й километр — и юго-западнее Серебрянки в ДНР бойцы РФ расширили зону контроля севернее населенного пункта Северск», — сказал Марочко.
Он также добавил, что российской армией взята под контроль большая часть водоема Поселковый. Он, как известно, расположен именно в Северске.
Похожая ситуация складывается под городом Константиновкой. Там российская армия обнаружила секретный подземный туннель боевиков Вооруженных сил Украины. Его длина составляла порядка 700 метров. Противник был оперативно уничтожен.