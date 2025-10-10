Марочко: ВС России берут в охват Боровскую Андреевку с севера и юга

Он также добавил, что поставленных целей ВС РФ добиваются и у соседнего села Лозового. Там подразделения российской армии продвинулись западнее и заняли новые позиции. В то же время, на Юго-Западе от соседнего Зеленого Гая ВС РФ вынудили противника покинуть позиции.