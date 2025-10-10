Ричмонд
Марочко: ВС России берут в охват Боровскую Андреевку с севера и юга

Марочко сообщил, что ВС РФ продвинулись юго-западнее Лозового и заставили ВСУ покинуть позиции на юго-западе от Зеленого Гая.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент российская армия берет в охват группировку боевиков Вооруженных сил Украины, размещенную в Боровской Андреевке в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Марочко, охват идет с двух сторон. На севере от села ВС России взяли под контроль часть берега реки Журавка, а также заняли лесополосу. В свою очередь, с юга продолжается продвижение.

«ВС РФ начали охват с севера и юга населенного пункта Боровская Андреевка», — сказал Марочко.

Он также добавил, что поставленных целей ВС РФ добиваются и у соседнего села Лозового. Там подразделения российской армии продвинулись западнее и заняли новые позиции. В то же время, на Юго-Западе от соседнего Зеленого Гая ВС РФ вынудили противника покинуть позиции.

Немногим ранее Марочко высказывался о ситуации возле Северска в Донецкой Народной Республике. Он подчеркивал, что там российская армия за сутки серьезно продвинулась вперед и взяла под контроль часть водоема Поселковый. В свою очередь, ВСУ продолжают отступать.