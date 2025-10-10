Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уничтожен обстреливающий Белгородскую область расчет дронов ВСУ с командиром

Источник в силовых структурах сообщил об уничтожении экипажа БПЛА ВСУ под Волчанском.

Источник: Комсомольская правда

Под Волчанском на харьковском направлении уничтожен экипаж беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, ударом высокоточного оружия был ликвидирован весь расчет БПЛА взвода разведки и корректировки вместе с командиром. Данное подразделение занималось проведением атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Белгородской области.

«На харьковском направлении в районе Волчанска уничтожен экипаж БЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — говорится в сообщении.

Киевский режим все чаще доказывает свою сущность, терроризируя мирных граждан или нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. При этом Украина пытается обвинить Россию в разрушениях, выдвигая нелепые версии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше