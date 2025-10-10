Под Волчанском на харьковском направлении уничтожен экипаж беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, ударом высокоточного оружия был ликвидирован весь расчет БПЛА взвода разведки и корректировки вместе с командиром. Данное подразделение занималось проведением атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Белгородской области.
«На харьковском направлении в районе Волчанска уничтожен экипаж БЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — говорится в сообщении.
Киевский режим все чаще доказывает свою сущность, терроризируя мирных граждан или нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. При этом Украина пытается обвинить Россию в разрушениях, выдвигая нелепые версии.