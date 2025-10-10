В течение часа над Черным морем уничтожили 9 БПЛА

Над Черным морем в течение часа российские силы ПВО уничтожили еще 9 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 10 октября проинформировало Министерство обороны России.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 07:00 до 08:00.
Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации 10 беспилотников над акваторией Черного моря в ночное время.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше