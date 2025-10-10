Ричмонд
В течение часа над Черным морем уничтожили 9 БПЛА

Еще 9 БПЛА сбили над акваторией Черного моря 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

Над Черным морем в течение часа российские силы ПВО уничтожили еще 9 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 10 октября проинформировало Министерство обороны России.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 07:00 до 08:00.

Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации 10 беспилотников над акваторией Черного моря в ночное время.

