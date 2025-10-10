Ричмонд
Обесточивший Киев удар ракеты попал на видео

Жители Киева сняли на видео момент удара ракеты, после которого город оказался обесточен. Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах можно увидеть взрыв и как после него украинская столица погружается во тьму.

В ночь на 10 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в районе ТЭЦ-6 в Киеве произошли мощные взрывы. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды.

Позднее мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что ситуация с электроснабжением остается сложной. При этом он подчеркнул, что энергетики продолжают попытки вернуть свет. К работам привлекли сотрудников всех необходимых служб.

9 октября в Одесской области выявили повреждения энергетической инфраструктуры. Как рассказал глава военной администрации региона, из-за этого более 30 тыс. абонентов временно остались без света. Также чиновник сообщил о пожаре в одном из местных портов. Он уточнил, что огонь охватил контейнеры с деревянными паллетами и растительным маслом.