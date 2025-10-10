Обесточивший Киев удар ракеты попал на видео

9 октября в Одесской области выявили повреждения энергетической инфраструктуры. Как рассказал глава военной администрации региона, из-за этого более 30 тыс. абонентов временно остались без света. Также чиновник сообщил о пожаре в одном из местных портов. Он уточнил, что огонь охватил контейнеры с деревянными паллетами и растительным маслом.