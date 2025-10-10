Ричмонд
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Задержан житель Севастополя, собиравший и передававший военной разведке Украины сведения о местах дислокации средств ПВО, он заключен под стражу на два месяца, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан гражданин России и Украины, 1980 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Севастополя через Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Действуя по заданию куратора, он собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Фигурант арестован на два месяца.