Допрос агента Киева, снимавшего военные объекты РФ в Крыму, сняли на видео

Задержанный за сбор данных о российских военных объектах житель Севастополя, который эти сведения передавал украинской разведке, рассказал на допросе, что именно снимал на фото и как взаимодействовал с Киевом. Видео опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

Общение с куратором шло через Telegram. По заданию украинских спецслужб мужчина искал военную технику, снимал ее на фото и отсылал противнику.

«Я фотографировал ПВО, корабль — в бухте стоял, нефтебазу и технику, на трале везли, какую-то гусеничную», — заявил мужчина.

Мужчина арестован, ему вменяется госизмена. Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

На фоне очередного выявленного случая вербовки россиянина ФСБ напоминает, что украинские спецслужбы активно ищут в Сети людей, чтобы вовлечь их в противоправную деятельность, однако это чревато уголовной ответственностью.