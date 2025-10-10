Допрос агента Киева, снимавшего военные объекты РФ в Крыму, сняли на видео

Общение с куратором шло через Telegram. По заданию украинских спецслужб мужчина искал военную технику, снимал ее на фото и отсылал противнику.
«Я фотографировал ПВО, корабль — в бухте стоял, нефтебазу и технику, на трале везли, какую-то гусеничную», — заявил мужчина.
Мужчина арестован, ему вменяется госизмена. Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
На фоне очередного выявленного случая вербовки россиянина ФСБ напоминает, что украинские спецслужбы активно ищут в Сети людей, чтобы вовлечь их в противоправную деятельность, однако это чревато уголовной ответственностью.