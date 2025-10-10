Волгоградцы простятся с погибшим на СВО 20-летним Владимиром Колетуриным

— При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Колетурин Владимир Евгеньевич, 2005 года рождения. Владимир Евгеньевич с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память! — говорится в опубликованном 10 октября некрологе.