Из Самары в зону проведения СВО отправилась крупная партия гуманитарной помощи

«Наши бойцы крепко стоят на передовой, ежедневно рискуя собственной жизнью. Они защищают не только своих близких, но и каждого из нас. Посылки “за ленту” — это и наша им искренняя благодарность, и возможность передать им тепло родного города через тысячи километров. Это далеко не первый гуманитарный груз, в отправке которого жители Самары приняли активное участие — в городе ведется системная работа. Самарцы поддерживают ребят на передовой искренне, от всей души»,