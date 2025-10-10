Ричмонд
Из Самары в зону проведения СВО отправилась крупная партия гуманитарной помощи

Посылки, собранные сотрудниками администрации города и муниципальных предприятий, передал для отправки глава города Самара Иван Носков.

Источник: НИА Самара

«Наши бойцы крепко стоят на передовой, ежедневно рискуя собственной жизнью. Они защищают не только своих близких, но и каждого из нас. Посылки “за ленту” — это и наша им искренняя благодарность, и возможность передать им тепло родного города через тысячи километров. Это далеко не первый гуманитарный груз, в отправке которого жители Самары приняли активное участие — в городе ведется системная работа. Самарцы поддерживают ребят на передовой искренне, от всей души»,

 — отметил глава города Самара Иван Носков.

В составе гумконвоя общим весом более 20 тонн — электрогенераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, рации, строительные материалы, продукты питания, а также письма от детей. Глава города Самара Иван Носков передал для бойцов оборудование — портативные бензиновые и дизельные генераторы.

Напомним, принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса доступны на сайте администрации города.