Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава Култаево погиб на СВО

При выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции погиб экс-глава Култаево Андрей Щекалев. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Култаево» в ВК. Прощание с погибшим состоится 14 сентября.

На фронт Андрей Щекалев отправился в 2024 году после вынесения приговора за совершение многочисленных случаев мошенничества и получения взяток. Он был привлечен к уголовной ответственности еще в 2012 году, он скрылся и был объявлен в розыск.

Господина Щекалева приговорили к 11,5 годам лишения свободы заочно. В итоге Андрей Щекалев был задержан в 2022 году, в ходе нового рассмотрения дела наказание ему было снижено до 7,5 лет лишения свободы. Контракт на прохождение военной службы он заключил в августе 2024 года.