ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия «Севера»

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, пять станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.