Российский боец в одиночку выстоял против пяти солдат ВСУ и попал на видео

По данным канала, кадры были сняты в районе Малой Токмачки на запорожском направлении, где Российская армия продолжает наступление. Сообщается, что бойцу 42-й гвардейской дивизии с позывным Буслай удалось противостоять впятеро превышающим силам ВСУ и одержать победу.
Как видно на опубликованном ролике, бойцы ВСУ попытались попасть в российского штурмовика гранатой, но промахнулись. В итоге Буслай ликвидировал троих украинских солдат, а еще двоих обратил в бегство. Сбежавших бойцов ВСУ позднее настигли российские дроны.
Ранее сообщалось о другом российском бойце СВО, который в одиночку сразился с восьмью солдатами ВСУ и занял важную позицию для продвижения российских войск на донецком направлении.