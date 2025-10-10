Российский боец в одиночку выстоял против пяти солдат ВСУ и попал на видео

По данным канала, кадры были сняты в районе Малой Токмачки на запорожском направлении, где Российская армия продолжает наступление. Сообщается, что бойцу 42-й гвардейской дивизии с позывным Буслай удалось противостоять впятеро превышающим силам ВСУ и одержать победу.