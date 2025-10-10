Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за неделю потеряли более 1575 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российская группировка «Запад» в течение недели нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1575 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 октября.

«Противник потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше