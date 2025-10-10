ВСУ за неделю потеряли более 1575 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 октября.
«Противник потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.