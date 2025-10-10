ВСУ потеряли более 3120 боевиков в зоне действий «Центра» за неделю

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, за неделю они нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.