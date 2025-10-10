Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли более 3120 боевиков в зоне действий «Центра» за неделю

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 бронемашин в зоне ответственности группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, за неделю они нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.

«Противник потерял более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке министерства.