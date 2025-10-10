ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.