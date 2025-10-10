«В течение недели нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.
Российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинской военной промышленности и обеспечивавшим их работу объектам энергетики Украины, а также по железнодорожной и морской инфраструктуре, используемой для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, сообщило Минобороны РФ.