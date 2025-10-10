Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” освободили населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 октября.
«Потери противника на данном направлении составили свыше 2360 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.