Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российская группировка «Восток» за неделю освободила два населённых пункта в Запорожской области и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник за это время потерял более 2360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.